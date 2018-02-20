Санкт-Петербург, 20 февраля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга объявил конкурс на возведение семи КПП на Крестовском острове, где находится стадион «Санкт-Петербург». Летом 2018 года здесь будут проходить несколько матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Как сообщает 20 февраля телеканал «Санкт-Петербург», защитная инфраструктура, на установку которой городской бюджет готов потратить 31 млн 76 тыс. 600 рублей, необходима «в целях обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге». Итоги аукциона подведут 12 марта. Срок выполнения работ по созданию и обслуживанию КПП — до 15 июля.

Согласно конкурсной документации, пункты пропуска будут оборудованы по семи адресам, в том числе у входа на пешеходный Яхтенный мост, ведущий из Приморского района на Крестовский остров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в преддверии ЧМ-2018 в Петроградском районе Петербурга планируется оборудовать противотаранные сооружения на улицах, примыкающих к Крестовскому острову.

Как пояснили агентству в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, речь идет как о временных объектах (бетонных блоках), так и о постоянных (в виде малых архитектурных форм), которые будут служить барьером на пути любых транспортных средств, движущихся с любой скоростью.

Противотаранные устройства появятся не только по ста адресам в Петербурге, но также и на подъездах к спортивным базам, где будут жить и тренироваться сборные-участницы чемпионата.