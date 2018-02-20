Ярославль, 20 февраля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. 20 февраля жители нескольких домов по улицам Свердлова и Радищева готовятся провести народный сход против строительства 8-этажного дома в собственном дворе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин может превратиться в многоэтажку

В своих бедах люди винят «варварство и абсолютный непрофессионализм, которые допустили бывшие руководители Ярославля. Теперь «благодаря» этим действиям в их дворе с нарушением регламентов пытаются построить 8-этажный жилой дом.

А началась эта история еще в 2010 году, когда мэрией города Ярославля были проведены публичные слушания по размещению магазина по продаже хозяйственно-бытовых товаров по адресу ул. Свердлова, у дома 101. Жители окрестных домов уже поднимали на слушаниях вопрос о том, что выступают против строительства и вырубки зеленых насаждений.

«Мы подозревали уже тогда, что слушания проводятся не ради магазина, а ради строительства многоэтажного дома в непосредственной близости от наших окон вместо зеленой зоны», — говорят они.

В августе 2012 года одномоментно ранним утром была произведена полная «зачистка» деревьев во дворе.

«Выяснилось, что архитектурой города было выдано разрешение на строительство здания бытового обслуживания ООО «Сантехмонтаж», и началось строительство, во время которого мы, жители домов, неоднократно обращались во все инстанции. Вслед за безжалостной вырубкой деревьев, заботливо посаженных жителями наших домов, был выкопан огромный котлован, по размерам которого стало понятно, что 1-этажным магазином стройка не обойдется, будет все-таки многоэтажное строительство», — отмечают жители. Потом они выяснили — фундамент был заведомо сделан под 9-этажный дом.

За время возведения магазина им пришлось пережить немало неудобств, тяжелая техника работала в 1−2 метрах от окон. Людей успокаивали — мол, здесь будет располагаться только магазин площадью 489 кв. м, причем будет выполнено благоустройство и застройщик даже организует детскую площадку.

«Конечно, ничего выполнено не было. Ни благоустройства, ни детской площадки нет по прошествии пяти лет. Далее, в январе 2015 года, объект был введен в эксплуатацию по документам, а по факту эксплуатация была абсолютно фиктивная: батареи в январе месяце были навешены и, тут же, после сдачи объекта, были сняты. Магазин не работал ни минуты и вообще на данный момент никем не эксплуатируется и ветшает, в нем ночуют бомжи, разбивая окна (стеклянные стены), что в благополучном дворе приводит к нарастанию социальной опасности», — рассказывают представители инициативной группы.

А в сентябре 2017 года пришел ответ из мэрии Ярославля, из которого стало понятно: застройщики добились своего, продав неэксплуатируемый объект с земельным участком (предварительно переведя земельный участок в собственность) компании ООО «Спецгорстрой».

"ООО «Спецгорстрой», будучи теперь собственником участка, могло делать с этим объектом все что угодно, достигнув изначальной цели ООО «Сантехмонтаж». Как мы узнали, 30 октября 2015 года ООО «Спецгорстрой» было выдано разрешение на строительство (путем реконструкции) 8-этажного дома», — рассказывают жители.

Разрешение застройщику было продлено до 28 февраля 2018 года. До прошлой недели все было тихо и спокойно, но однажды ночью во двор неожиданно завезли шестиметровый брус, поставили бетонные блоки.

«А вчера ночью еще ряд блоков привезли и выставили вокруг этого здания. Сегодня мы выходим на митинг и хотим, чтобы нас услышали. Нам не нужна восьмиэтажка во дворе вплотную к нашим домам. Это будут окна в окна, с нарушением всех законов, всех норм, просто невозможно даже представить!» — говорят жители.

У них на руках — целая пачка документов, жалоб, обращений в официальные инстанции, мэрию, прокуратуру, суды, к депутатам. Жители очень надеются, что будут, наконец, услышаны — ведь мэр Ярославля Владимир Слепцов обещал покончить с точечной застройкой в городе. И конечно, ждут на народном сходе самого градоначальника.