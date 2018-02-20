Москва, 20 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Отмечающееся в последние дни укрепление рубля связано не только с повышением мировых цен на нефть, но и ослаблением позиций доллара к корзине основных мировых валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Сдерживают укрепление рубля все также покупки валюты Минфином РФ (по 15 млрд долларов в день), начало налогового периода, а также последние заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который, получив соответствующие полномочия от президента США, грозится скоро ввести новые санкции против России», — пояснил эксперт.

Эти угрозы продолжают гнать разбежавшиеся из России капиталы, а президент уже даже законодательно подготовил им амнистию, чтобы деньги не перетекли куда-либо еще.

«Сложилась интересная ситуация, когда банки требуют отчитаться за каждый рубль, а миллиарды из-за границы не требуют подтверждений, совсем как в Великобритании», — отметил Ширяев.

Стоит отметить, что за последнюю отчетную неделю хедж-фонды и другие спекулятивные игроки немного сократили свои ставки на укрепление рубля уже четвертую неделю, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC).

Но хедж-фонды все ещё продолжают ставить на укрепление рубля 24-ю неделю подряд с лета 2017 года.

«Исходя из фундаментальных факторов, влияющих на курс доллара к рублю, сейчас является уровень около 56,50 рубля за доллар США. Таким образом, внутренние факторы играют на ослабление рубля, а внешние — на его рост», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю создают препятствия для роста