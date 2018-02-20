Внутренние факторы играют на ослабление рубля, внешние — на рост
Москва, 20 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Отмечающееся в последние дни укрепление рубля связано не только с повышением мировых цен на нефть, но и ослаблением позиций доллара к корзине основных мировых валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.
«Сдерживают укрепление рубля все также покупки валюты Минфином РФ (по 15 млрд долларов в день), начало налогового периода, а также последние заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который, получив соответствующие полномочия от президента США, грозится скоро ввести новые санкции против России», — пояснил эксперт.
Эти угрозы продолжают гнать разбежавшиеся из России капиталы, а президент уже даже законодательно подготовил им амнистию, чтобы деньги не перетекли куда-либо еще.
«Сложилась интересная ситуация, когда банки требуют отчитаться за каждый рубль, а миллиарды из-за границы не требуют подтверждений, совсем как в Великобритании», — отметил Ширяев.
Стоит отметить, что за последнюю отчетную неделю хедж-фонды и другие спекулятивные игроки немного сократили свои ставки на укрепление рубля уже четвертую неделю, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC).
Но хедж-фонды все ещё продолжают ставить на укрепление рубля 24-ю неделю подряд с лета 2017 года.
«Исходя из фундаментальных факторов, влияющих на курс доллара к рублю, сейчас является уровень около 56,50 рубля за доллар США. Таким образом, внутренние факторы играют на ослабление рубля, а внешние — на его рост», — считает эксперт.
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