Москва, 20 февраля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выяснила, что жители России потребляют сахара почти в два раза больше рекомендуемой нормы, сообщили в Роспотребнадзоре.

Pallbo Сахар

Так, рекомендуемая норма потребления сахара, отвечающая требованиям здорового питания, на оного человека в год составляет 24 кг.

Между тем, Роспотребнадзором в последние годы зафиксировано потребление сахара на одного российского гражданина около 40 кг в год.

В связи с этим в последнее десятилетие у жителей России наблюдается превышение калорийности рациона над энерготратами.

В ведомстве отметили, что показатель считать положительным нельзя.

Специалисты напоминают, что превышение норы потребления сахара увеличивает риск развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2017 году забраковала более 20 тонн кондитерской продукции.

За год из продажи изъято более 5 тыс. партий небезопасных и некачественных кондитерских изделий.

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