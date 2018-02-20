Тюмень, 20 февраля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. В Тюменской области развивается эпидемия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), закрыты 181 школа и 26 детских садов. Об этом сообщает 19 февраля региональное управление Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

За прошедшую неделю в области, по данным ведомства, ОРВИ заболело 27 560 человек. Эпидемиологический порог в регионе превышен на 44%. В областном центре ситуация несколько лучше.

«В Тюмени заболело 17 385 человек, заболеваемость выше эпидемиологического порога на 30,8%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по сообщениям эпидемиологов, по результатам вирусологического мониторинга обнаружено 2 случая гриппа — один случай гриппа A (H1N1) и ещё один — гриппа В.

«Закрыто 138 классов общеобразовательных школ и 9 групп детских садов. Полностью закрыто — 181 школа и 26 детских садов», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как сообщало ИА REGNUM, В Новгородской области с 12 по 18 февраля зарегистрировано 4947 случаев гриппа и ОРВИ — показатель заболеваемости находится ниже порогового уровня.

Читайте также: ОРВИ: в Новгородской области всё больше классов закрывается на карантин

Также отметим, число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти в Калужской области. Как сообщили 19 февраля в областном управлении Роспотребнадзора, на минувшей неделе было зарегистрировано 8598 случаев ОРВИ и гриппа.

Читайте также: Эпидемия ОРВИ в Калуге: дети болеют чаще, чем взрослые