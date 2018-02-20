Оренбург, 20 февраля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В райцентре Асекеево Оренбургской области местные жители бьют тревогу. Сельчане считают, что в Асекеевском районе гробят сельскую медицину. В начале февраля под сокращение попали койки в отделении терапии. Население опасается, что в конце марта последует очередной виток оптимизации в местной больнице: сокращение медкадров, перевод родильного отделения в стационар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья, сокращения коек в государственных учреждениях здравоохранения Оренбургской области в настоящее время не планируется, а перевод санитаров в уборщицы проходит в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

Соцсети Скрин сообщения в соцсети «Одноклассники»

Соцсети как рупор

В соцсети в начале февраля было опубликовано сообщение о ситуации в Асекеево. Текст излагается полностью так, как представил автор, без изменений и сокращений:

«В Асекеевском районе гробят сельскую медицину. С 1 февраля сократили в терапии койки — до 16. Детское отделение сокращение оставили на после выборов в апреле. Так как много шума подняли родители. В родильном отделении койки — с 10 до 4. Гинекология — с 7 до 5. С перспективой оставить в апреле одну дежурную койку в родотделении. Родотделение переведут из роддома в стационар и тем самым освободят здание роддома для других коммерческих целей.

Говорят откроют платные услуги — мануальная терапия, иглоукалывание, стоматология, грязевые ванны, массаж. Соответственно будут сокращать кадры. В Матвеевке родов в два раза меньше чем в Асекееве. 65 — против 111. Все кадры на месте. Глава района и главврач отстояли. Там санитарок не сокращали. В Асекееве акушерки ночью остаются без санитарок. Их сократили или сделали уборщицами, чтобы не платить зарплату санитарок. Детских медсестер роддома сократили еще в 2016 году» (орфография и пунктуация сохранены ИА REGNUM ).

Официальный ответ

Корреспондент ИА REGNUM адресовал областному минздраву вопросы относительно ситуации в Асекеево. В ответе за подписью исполняющего обязанности первого заместителя министра Александра Криволапова говорится, что сокращения коек в государственных учреждениях здравоохранения Оренбургской области в настоящее время не планируется, сокращения персонала не проводится. Вопрос о детском отделении в Асекеевской больнице проигнорирован.

«Перевод части сотрудников с должности «санитар» на должность «уборщик служебных помещений» выполняется в соответствии с выполняемыми функциями. Составлены планы обучения лиц, выполняющих функции младшего медперсонала и готовых пройти обучение для приведения уровня их подготовки в соответствие с требованиями профессионального стандарта. Все соответствующие мероприятия проходят в соответствии с нормами трудового законодательства РФ», — отметили в региональном ведомстве.

Асекеевцы не одиноки

Ситуация с массовым сокращением или переводом санитаров в уборщики характерна не только для Оренбуржья. Также в начале февраля тревожный сигнал отмечен в Пермском крае, а в качестве яркого примера назван краевой детский санаторий для больных туберкулёзом. В минздраве Пермского края признали массовое сокращение младшего медперсонала, но в оправдание заявили, что оптимизация ставок санитарок проводится с целью разграничения функций персонала по уборке помещений лечебных учреждений и уходу за больными.

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В Федерации организации профсоюзов Оренбургской области обратили внимание на то, что перевод младшего медперсонала в технический был практически повсеместно по региону. В Асекеево санитарок, работающих в отделении реанимации, перевели в уборщицы, однако в статусе уборщиков работники выполняют и функции санитарок.

Категория уборщиков не входит в перечень работников, на кого распространяются майские указы. Закон о профстандартах подразумевает, что младший медперсонал должен иметь медобразование. Чем и воспользовались в разных регионах России. Тех санитарок, кто не имеет специального образования, пришлось либо сократить, либо переводить в техперсонал.

Ещё одним важным моментом в процессе оптимизации стало то, что работники имеют возможность остаться санитарами, но при условии поступления в учебное заведении и получения спецобразования. Однако во многих случаях это не представляется возможным: у ряда санитарок нет среднего образования, которое так необходимо для повышения квалификации на базе медколледжа. Люди, по сути, стали заложниками реформы.

Майские указы

По данным минздрава Оренбургской области, в регионе достигнут уровень заработной платы, определённый «дорожной картой». В 2017 году средняя заработная плата в области у врачей составила 45 908,8 рубля (рост к зарплате на 186,2%), среднего медперсонала — 22 801,5 рубля (рост на 92,5%), младшего медперсонала — 20 118,3 рубля (рост на 81,6%). За январь 2018 года средняя зарплата медицинских работников по отношению к средней в регионе у врачей составила 53 249,6 рубля (201,1%), среднего медперсонала — 27 299 рублей (103,1%), младшего персонала — 26 630,7 (100,6%).

Напомним, что в 2017 году средняя заработная плата по Оренбургской области прогнозировалась в размере 24 652 рубля, а фактически сложилась в размере более 27 тыс. рублей.

Члены профсоюза Оренбуржья считают, что январь — непоказательный месяц, поскольку в нём мало рабочих дней. Реальную картину покажет февраль.

Примечательно, что по дорожной карте уравнивается квалифицированный и неквалифицированный труд. Так, базовый оклад младшего медперсонала первого уровня (куда входят санитарки) — 8900 рублей. При выполнении майских указов учитывается не базовый оклад, а заработная плата. Таким образом, и санитарка, и старшая медсестра должны получать не менее средней заработной платы по региону. Но старшая медсестра получает эти деньги за счёт стимулирующих выплат, а санитарка за счёт дополнительной работы.

В регионах нашли компромиссный вариант решения проблемы — оптимизацию штатных расписаний, а именно перевод младшего медперсонала в технический. В результате сократилось число работников, которые попадают под отчёт по майским указам. Между тем работники здравоохранения считают, что не везде оптимизация штатных расписаний в лечебных учреждениях проходит в соответствии с порядком оказания помощи пациентам, например, по отношению к младшему медперсоналу в акушерстве и реанимации.