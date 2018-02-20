Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 20 февраля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В результате пожара в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

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Инцидент произошел 19 февраля в одном из жилых помещений двухэтажного многоквартирного деревянного дома в Ноябрьске. По предварительным данным, при тушении пожара обнаружено тело мужчины.

«Установлено, что выгоревшая квартира, где обнаружено тело погибшего, является очагом пожара», — говорится в сообщении.

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По данному факту проводится доследственная проверка, назначен ряд криминалистических экспертиз. Устанавливается причина пожара, а также личность погибшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в ЯНАО возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Тарко-Сале.

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