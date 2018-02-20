Калуга, 20 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Калужская область поддержит инициированные правительством России ограничения на ввоз на территорию страны сухого молока. Об этом 19 февраля на заседании регионального правительства заявил губернатор региона Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сухое молоко

«Было принято решение об ограничении ввоза сухого молока, которое поступает из Польши и других стран, через Беларусь и я надеюсь, что это позволит избежать серьезных потерь со стороны отечественных сельхозтоваропроизводителей и благоприятно повлияет их на настроение», — заявил он.

Артамонов напомнил, что Калужская область по увеличению объёмов производства молока в 2017 году заняла первое место в России.

«Темпы хорошие, по увеличению объемов производства молока мы первое место в стране заняли, но нам нужно думать об увеличении в разы, наша цифра — это миллион тонн молока, что вполне достижимо», — заявлял он в феврале 2018 года на расширенном заседании коллегии областного Минсельхоза.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, раннее калужское управление Роспотребнадзора официально проинформировало жителей о существовании местных предприятий, производящих фальсифицированную молочную продукцию.

По данным ведомства, в число предприятий, производящих опасную «молочку», вошли: ООО «Зетфорс», юридический адрес: г. Москва, ул. Газопровод, д. 6, корп. 1, эт. 1, пом. 2, ком. 2 фактический адрес: Калужская область, Жуковский район, деревня Истье, Тупиковый переулок, строение 2; ООО «Белга», фактический и юридический адрес: г. Калуга, село Новождамирово, ул. Дорожная, 6.; ООО «Славная Трапеза Холдинг», фактический и юридический адрес: Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, 17.

Также 48 образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий из 86 проверенных не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям).

Напомним, в 2017 году на территории Калужской области функционировало порядка 31 предприятия по переработке молока.