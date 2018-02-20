Приморский край, 20 февраля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Приморском крае восстановлено движение поездов на участке Барановский — Хасан, где ранее сошли с рельсов четыре порожних вагона. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

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Движение на станции Гвоздево возобновлено 20 февраля января в 04:46 мск, уточнили в пресс-службе. Речь идет об однопутном участке дороги.

Авария в районе станции Гвоздево произошла 19 февраля в 22:43 мск, боковое столкновение допустили маневровый состав и прибывающий поезд. Из-за схода вагонов движение на станции приостановили.

Пострадавших не было, пассажирские поезда продолжали ходить по расписанию. Угроза экологии отсутствует.

Отмечается, что в ликвидации аварии задействовали восстановительный поезд со станций Уссурийск. Обстоятельства ЧП выясняет комиссия во главе с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля было возбуждено уголовное дело по факту схода 16 вагонов грузового поезда в Забакалье. Инцидент произошел 26 декабря 2017 года и привел к сбою в движении пассажирских поездов по Транссибирской магистрали. Пострадавших не было, ОАО «РЖД», по предварительным данным, понесло ущерб в размере 4,5 млн рублей.

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