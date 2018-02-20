Вашингтон, 20 февраля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поддержал решение представителя Республиканской партии Митта Ромни баллотироваться в сенат от штата Юта. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Митт Ромни

«Митт Ромни объявил о выдвижении своей кандидатуры в сенат от замечательного штата Юта, — написал Трамп. — Он станет прекрасным сенатором и достойным преемником Оррина Хатча, я его полностью поддерживаю!»

Ранее газета The New York Times сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге президентов страны, составляемом на основании опросов среди политологов.

Авторами исследования выступили профессора политологии Джастин Вон и Брендон Роттингхаус.

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