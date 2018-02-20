Иркутск, 20 февраля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Три высокопоставленных сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний «по-тихому» ушли в отставку в начале февраля 2018 года. Указ об их увольнении не публиковался, потому что все трое — начальник управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН Юрий Баринов, начальник правового управления службы Леонид Климаков и начальник главного управления ФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов — уволились якобы по своему желанию (кто на пенсию, кто на другое место работы). Но, по данным источников РБК, расстаться с должностями генералам пришлось из-за коррупционного скандала о хищениях при госзакупке радиостанций для тюремного ведомства.

Цитата с сайта onk.su Заявление И.Н.Шайкова министру юстиции РФ о grand-коррупции в ФСИН России

Ранее, в начале февраля, СКР возбудил уголовное дело, связанное с хищением на закупках раций для нужд ФСИН. Согласно материалам расследования, лица из числа сотрудников одного из казенных учреждений ФСИН — Главного центра информационно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС), используя должностные полномочия, допустили злоупотребления при организации госконтрактов на поставку во ФСИН нескольких тысяч радиостанций российского производства. Предполагается, что потом «всплыли» ещё несколько сотен комплектов раций другого диапазона. Общая стоимость госзакупки составила 141,5 миллиона рублей.

По данным «Известий», не исключено, что толчком к расследованию могло стать не дело заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а параллельное расследование.

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К такому выводу можно прийти, ознакомившись с открытым письмом бывшего исполняющего обязанности руководителя ФКУ ГЦИТОиС Игоря Шайкова. В своём обращении на имя министра юстиции Александра Коновалова офицер подробно рассказывает о коррупционных проявлениях и бесхозяйственности при госзакупках со стороны Управления инженерно-технического, информационного обеспечения, связи и вооружения (УИТИОСВ). В частности, он пишет, что руководитель УИТИОСВ Юрий Баринов препятствовал распределению бюджетных средств в территориальные органы инженерных подразделений ФСИН и выступал за централизованные закупки.

По данным сайта ФСИН, сейчас подразделения, в которых работали уволившиеся сотрудники, возглавляют врио. Это полковники Юрий Омельченко, Олег Полябин, Елена Коробкова и Алексей Гиричев.