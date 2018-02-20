«Черная Пантера» установила в США новый рекорд кассовых сборов
США, 20 февраля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Фильму Райана Куглера «Черная Пантера» удалось за прошедший четырехдневный уик-энд заработать в США более $235 млн, картина была показана в 4020 кинотеатрах страны, об этом 19 февраля сообщил портал Variety.
Издание отмечает, что этот результат превзошел все ожидания, согласно первоначальному прогнозу аналитиков, картина должна была собрать не менее $100−120 млн.
Но уже первый предварительный показ ленты, который прошел 15 февраля 2018 года, принёс создателям $25,2 млн. Издание отмечает, то это второй по величине результат среди всех фильмов Marvel.
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В воскресенье (18 февраля 2018 года) картина смогла собрать $60,1 млн, это немного меньше, чем заработала в 2015 году лента «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — её доход за день тогда составил $60,6 млн.
Автор статьи напоминает, что фильм будет идти в кинотеатрах еще несколько недель и у него есть все шансы побить рекорды других картин Marvel.
Напомним, «Черная Пантера» является частью кинематографической вселенной Marvel. Бюджет фильма составил $200 млн. Премьера картины в России прошла 15 февраля 2018 года.