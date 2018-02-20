США, 20 февраля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Фильму Райана Куглера «Черная Пантера» удалось за прошедший четырехдневный уик-энд заработать в США более $235 млн, картина была показана в 4020 кинотеатрах страны, об этом 19 февраля сообщил портал Variety.

Постер фильма «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Издание отмечает, что этот результат превзошел все ожидания, согласно первоначальному прогнозу аналитиков, картина должна была собрать не менее $100−120 млн.

Но уже первый предварительный показ ленты, который прошел 15 февраля 2018 года, принёс создателям $25,2 млн. Издание отмечает, то это второй по величине результат среди всех фильмов Marvel.

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В воскресенье (18 февраля 2018 года) картина смогла собрать $60,1 млн, это немного меньше, чем заработала в 2015 году лента «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — её доход за день тогда составил $60,6 млн.

Автор статьи напоминает, что фильм будет идти в кинотеатрах еще несколько недель и у него есть все шансы побить рекорды других картин Marvel.

Напомним, «Черная Пантера» является частью кинематографической вселенной Marvel. Бюджет фильма составил $200 млн. Премьера картины в России прошла 15 февраля 2018 года.