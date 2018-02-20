Новосибирск, 20 февраля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 19 февраля побывал с рабочей поездкой в Новосибирской области. Он лично проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Министр отметил, что предприятие идёт с опережением по поставкам и теперь главное — сохранить эту динамику и продолжить работу над совершенствованием качества выпускаемой продукции.

«Необходимо тот опыт, который мы наработали в Сирии, внедрять как можно быстрее при производстве новых машин. И продолжать работать над повышением качества продукции», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Сергея Шойгу.

Правительство Новосибирской области Сергей Шойгу побывал на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова

В середине октября 2017 года компания «Сухой» в рамках выполнения гособоронзаказа передала министерству обороны страны вторую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома НАЗ им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

Как сообщается на сайте авиазавода, сейчас предприятие работает с максимальной эффективностью и действующий государственный контракт с Минобороны на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечил стабильную загрузку на ближайшие годы.

Во время своего визита в Новосибирскую область, Сергей Шойгу также заслушал доклад командования войсками Центрального военного округа о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса воинских частей и соединений, дислоцированных в области. И проверил состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище.

Как сообщает пресс-центр Центрального военного округа, в преподавательскую практику Новосибирского высшего военного командного училища активно внедряется опыт сирийской военной кампании.

Выпускники НВВОКУ служат в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии, воинских формированиях ФСБ, Федеральной службе охраны, Главной военной прокуратуре и других силовых структурах и правоохранительных органах.

Высшие офицерские звания присвоены более 40 выпускникам училища, а 27 человек удостоены звание Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Отметим, что в последний раз Сергей Шойгу приезжал в Новосибирск в марте 2017 года. Тогда он проверил размещенные в области подразделения ракетных войск стратегического назначения.