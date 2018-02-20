Москва, 20 февраля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Решение Киева запретить поставки в Россию двигателей Д-436 (производство запорожского предприятия «Мотор Сич») для гражданских самолетов может привести к отказу от эксплуатации лайнера Ан-148. Его могут заменить на другие типы ближнемагистральных самолетов, пишет RT.

Vitaly V. Kuzmin Д-436

Силовые установки, по словам замминистра промышленности РФ Олега Бочарова, запрещено поставлять для гражданских целей. Д-436, разработанные в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро имени Ивченко в 1980-х годах, ставились не только на Ан-148, но и на самолеты-амфибии Бе-200.

В случае с самолетом-амфибией рассматривается установка на него двигателя SaM146, который используется на Sukhoi SuperJet 100. Эти работы идут уже несколько лет.

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Основной урон, считают опрошенные изданием эксперты, понесет сама Украина, а конкретно предприятие «Мотор Сич», которому просто некуда больше будет поставлять продукцию — основной парк самолетов российский. Таким образом, это решение киевских властей противоречит прежде всего интересам украинской экономики.

Отмечается, что после отказа от поставок двигателей Киев, скорее всего, запретит и поставку запчастей к Д-436, что повлечет вынужденное прекращение эксплуатации самолетов, оснащенных этими двигателями. В настоящее время (после катастрофы лайнера «Саратовских авиалиний») в мире эксплуатируется 32 самолёта типа Ан-148, из них 29 — в России.

Ан-148 находятся в эксплуатации как у государственных ведомств (12 у Минобороны, шесть — у спецотряда «Россия» и еще два у МЧС РФ), так и у гражданских авиакомпаний (пять самолетов у авиакомпании «Ангара» и четыре — у «Саратовских авиалиний»).

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Основным оператором самолёта-амфибии Бе-200 является МЧС России, у него девять таких воздушных судов.