Москва, 20 февраля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Российский рубль по итогам торговой сессии 19 февраля укрепился по отношению к евро и незначительно ослаб по отношению к доллару, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В завершении торгов на Московской бирже за один доллар предлагали 56,4 руб., а за один евро давали 69,8 руб. В течение дня на динамику валютных пар повлияли торги парой евро/доллар и нефтью.

Евро пока так и не удалось обновить локальный максимум по отношению к доллару. Европейская валюта вновь ослабляется, что и вызывает снижение пары евро/рубль.

Цены на нефть восстанавливаются очень медленно и в совокупности с укреплением доллара создают препятствия для роста рубля.

Сегодня, 20 февраля, спекулянты продолжат предпринимать робкие попытки повысить стоимость барреля нефти, однако если евро продолжит снижаться, то динамика рублевых пар не изменится.

Рубль будет ослабевать по отношению к доллару и укрепляться по отношению к евро.

С большой долей вероятности торги по паре доллар/рубль пройдут в диапазоне 56,3−56,7 руб. за «американца», по паре евро/рубль в коридоре 69,3−69,8 руб. за евро.

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