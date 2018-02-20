Екатеринбург, 20 февраля, 2018, 07:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге УГМК обозначила примерные сроки сноса телебашни. А в Челябинске достоянием общественности стали новости о сексуальном насилии в отношении воспитанников детского дома. Об этом и не только — в материале ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Екатеринбург. Дворец Правосудия в Екатеринбурге

Страсти по телебашне

Недостроенная телевизионная башня в Екатеринбурге будет взорвана всё же после выборов президента России. Об этом вчера, 19 февраля, заявили представители Уральской горно-металлургической компании.

Отметим, ранее в прессу просочились слухи о том, что подрыв башни состоится утром 23 февраля. Логически это объяснялось тем, что впереди длинные выходные, за время которых общественное возмущение уляжется.

Кроме того, на аппаратном совещании в администрации города встал вопрос о необходимости закрытия метрополитена на время взрывных работ. Однако затем представители УГМК заявили, что утром 23 февраля подрыва башни не состоится. Дату этого события они назвали приблизительно, скорее всего, башню подорвут во второй половине марта.

А тем временем город замер в ожидании. Похоже, даже некоторые сторонники сохранения башни уже смирились с неизбежностью скорого её падения. Другие же, в том числе блогеры и журналисты, не оставляют планов запечатлеть момент подрыва. Они боятся пропустить этот момент и ждут от УГМК точных сроков.

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Кто насиловал детей?

В Челябинской области дети-сироты заявили о применявшемся в отношении них насилии. По их словам, нехорошие дела с ними творили, когда они были в одном из местных детских домов.

Ранее три семьи взяли воспитанников этого детдома под опеку. А затем заметили, что ведут себя эти дети весьма странно. Последовали вопросы. Разговорить детей оказалось делом не самым простым. Но взрослые узнали, что в детский дом часто приходил один из местных жителей. Именно с ним дети связывают совершавшиеся против них действия сексуального насилия.

Кроме того, дети заявили, что в этих нехороших делах были задействованы и некоторые сотрудники учреждения. Шокированные родители обратились в правоохранительные органы.

По заявлениям родителей органы СКР возбудили уголовное дело. В ведомстве отмечают, что жертвами насилия стали не менее семи детей. 51-летний местный житель арестован, ему предъявлено обвинение. А директора учреждения ждёт увольнение. Вопрос о его ответственности и профпригодности поставила прокуратура.

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Смерть солдата

ИА REGNUM ранее много раз рассказывало о ходе расследования ЧП, случившегося 26 января в воинской части города Белогорска Амурской области. Напомним, в тот день там нашли призванного из Челябинской области 18-летнего Евгения К. с тяжёлыми ранениями головы. Врачи бились за его жизнь почти месяц. Не помогло. Утром 19 февраля молодой человек умер.

Что же произошло в тот роковой день? Следствие считает, что солдат пытался покончить с собой. При нём нашли предсмертную записку, которую, как установили эксперты, он написал сам.

Однако его родственники не верят в то, что он мог пойти на суицид. Они надеются на объективное расследование. А тем временем прокуратура нашла в этой воинской части признаки дедовщины. Ответит ли за это руководство воинской части и каким образом, покажет время.

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Губернатор Решетников сдаст пост?

Глава Пермского края Максим Решетников может вернуться в Москву. Такой возможности не исключают местные наблюдатели.

В частности, телеграм-канал «Проводник» обращает внимание на «серьёзные заявления», которые Решетников сделал во время проведённого в Сочи инвестиционного форума. В частности, он предложил дать регионам время для адаптации к изменениям в межбюджетных отношениях.

Наблюдатели отмечают, что Решетников выделяется заявлениями по федеральной повестке. По их мнению, для руководителя, который строит на подведомственной ему территории долгосрочные планы, это совсем необязательно. Также они сравнивают его с другими губернаторами, которые зачастую ведут себя на таких мероприятиях достаточно тихо, «не прыгая выше головы».

Возможно, наблюдатели и ошибаются, и Максим Решетников не собирается покидать пост губернатора Пермского края. Что касается его серьёзных заявлений, то для Пермского края, пожалуй, только одни плюсы. Можно предположить, что сейчас Решетников находится на своём месте и будет руководить Прикамьем весь отведённый ему срок — до сентября 2022 года. А как всё сложится на самом деле, покажет время.