Россия призвала прекратить разгул Киева и готовиться к войне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Лучшая защита — нападение: Трамп обвинил Обаму в «российском вмешательстве»;
- На пределе: Россия намерена «инициировать расследование преступлений» киевских властей;
- Укрепить взаимодействие: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг сирийского Африна;
- Враг №1: «презумпция вины России за всё»;
- И на земле, и в киберпространстве: Генштаб ВС РФ призвал готовиться к войне во всех пространствах.