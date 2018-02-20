Токио, 20 февраля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. У истребителя F-16 ВВС США загорелся двигатель во время полёта над Японией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны.

Истребитель F-16

Инцидент произошёл утром 20 января на территории префектуры Аомори.

Самолёт загорелся спустя несколько минут после вылета с расположенной в этой префектуре авиабазы ВВС США «Мисава».

Пилот истребителя принял решение сбросить топливный бак в местное озеро Огаваро, после чего смог благополучно посадить самолёт на авиабазе.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Министр обороны Японии Ицунори Онодера, комментируя произошедшее, пообещал, что со стороны Токио будут предложены меры по избежанию дальнейших происшествий с американской авиацией на территории страны.

Отметим, что несчастные случаи и инциденты с участием ВС США происходят в Японии регулярно. Так, в декабре минувшего года в Окинаве ребёнок пострадал в результате падения стекла от пролетавшего мимо американского вертолёта.

Проблема безопасности жителей регионов, где располагаются американские военные, уже обсуждалась в Японии на высшем государственном уровне.