Москва, 20 февраля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Министры энергетики России и Азербайджана Александр Новак и Пярвиз Шахбазов признали эффективным соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и странами-производителями, не входящими в картель (ОПЕК+), говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

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На встрече в Москве министры, в частности, обсудили результаты сотрудничества в рамках ОПЕК+.

«Было отмечено, что соглашение ОПЕК+ было эффективным в установлении баланса спроса и предложения, наблюдаемого на мировом рынке нефти в настоящее время, и стабилизации цен. Стороны признали необходимость продолжить процесс сокращения добычи нефти для поддержания стабильности, а также тот факт, что тесное сотрудничество ОПЕК со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, также способствует стабильности цен на нефтяном рынке», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минэнерго России отмечает, что на встрече в качестве приоритетных направлений взаимодействия двух стран отмечались сотрудничество в области нефтепродуктообеспечения, вопросы поставок природного газа, а также кооперация в области электроэнергетики.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества по линии реализации договоренностей в формате ОПЕК +. В частности, министр отметил важный вклад Азербайджана в совместные усилия государств ОПЕК и не-ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

В качестве важного перспективного направления российско-азербайджанского взаимодействия обсуждалось сотрудничество в формате Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Важную роль в работе Форума призван сыграть Газовый институт ФСЭГ.

«Полагаем, что Институт должен стать основным координационным центром для объединения усилий ведущих научных организаций в государствах-членах Форума с целью проведения исследований, в которых заинтересованы все участники ФСЭГ», — добавил Александр Новак.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года.