Анкара, 20 февраля, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Информация об отправке сирийских правительственных сил к городу Африн, где проводят операцию вооружённые силы Турции, не соответствует действительности. Об этом заявил в телеэфире вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Onedio.com Сирийская армия

Он отметил, что новость об этом распространило сирийское государственное агентство SANA, однако официальный Дамаск её не подтвердили.

По словам Бекира Боздака, турецкими службами безопасности также не зафиксировано никакого движения войск в направлении Африна.

Ранее представитель курдских отрядов YPG Нури Махмуд также заявил об отсутствии соглашения с властями Сирии о введении сирийских вооружённых сил в Африн.

«Существует только призыв от нас, чтобы сирийская армия вошла и защитила границы», — заявил он.

Напомним, 18 февраля в СМИ появилась информация о том, что сирийская правительственная армия войдёт в Африн в ближайшие 48 часов и курдские формирования «Силы народной самообороны» передадут им несколько позиций в городе, а также в приграничных с Турцией районах.

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