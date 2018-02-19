Ереван, 20 февраля, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Находящегося в Армении с рабочим визитом директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вечером 19 февраля принял президент Армении Серж Саргсян.

president.am Сергей Нарышкин, Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Саргсян отметил важность тесного сотрудничества между спецслужбами двух государств, состоящих в отношениях стратегического союзничества. Он подчеркнул, что в стремительно меняющемся мире возникают как новые возможности, так и новые угрозы.

По словам президента Армении, и в том, и в другом случае необходимы обмен информацией, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие между спецслужбами, поскольку это позволит более оперативно и эффективно реагировать на вызовы.

Серж Саргсян с удовлетворением отметил динамичное развитие армяно-российских союзнических отношений, которые отличаются активным сотрудничеством на высоком уровне во всех сферах — политической, экономической, военной и военно-технической, гуманитарной, а также в рамках международных организаций и внешнеполитической деятельности.

Президент также выразил надежду на то, что визит Сергея Нарышкина станет новым стимулом в деле укрепления сотрудничества с армянскими коллегами в профессиональной сфере.

В свою очередь Сергей Нарышкин отметил, что армяно-российские союзнические отношения предполагают тесные связи и партнерство на всех уровнях, в том числе между спецслужбами. Он заверил, что сотрудничество Службы внешней разведки РФ и Службы национальной безопасности РА находится на должном уровне.

В ходе встречи Сергей Нарышкин представил текущее сотрудничество спецслужб России и Армении по конкретным направлениям, а также программы деятельности в дальнейшем.

Ранее Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Службы национальной безопасности Армении Георгием Кутояном.