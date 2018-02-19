Ереван, 20 февраля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. К единственному кандидату в президенты Армении Армену Саргсяну, которого выдвинула правящая Республиканская партия Армении (РПА), возникает всё больше вопросов. Точнее сейчас спорные вопросы возникли к системе выборов президента.

civilnet.am Ваге Григорян

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На днях известный в Армении адвокат Ваге Григорян заявил, что по новой Конституции, следующий президент Армении должен быть избран не Национальным собранием, а всеобщим голосованием граждан. По его словам, статьи 124 и 125 измененной в 2015 году Конституции устанавливают — как, когда и кем должен быть избран президент республики, а в переходных положениях новой Конституции, в частности в статье 209, говорится, что главы с пятой по восьмую Конституции, куда включены вышеупомянутые статьи, вступают в силу в день вступления в должность новоизбранного президента республики. До этого продолжает действовать Конституция 2005 года.

По словам Ваге Григоряна, 125-ая статья Конституции, предусматривающая вторичные выборы президента (то есть путем голосования в парламенте), вступает в силу в первый день начала полномочий четвертого президента Армении, следовательно, новый президент должен избираться по старой системе, то есть путем прямых — общенародных выборов.

По мнению специалиста по международному праву, юриста Ара Казаряна, 125-ая статья Конституции Армении устанавливает порядок президентских выборов в целом, она не касается выборов именно четвертого президента Армении.

«Несмотря на то, что 125-ая статья вступает в силу в первый же день избрания четвертого президента Армении, тем не менее, новый президент должен быть избран путем вторичных выборов, то есть голосования в парламенте, поскольку переходная статья 211 Конституции регулирует этот момент. Согласно переходной статье 211, выборы четвертого президента республики, в порядке, установленном статьей 125 Конституции, проводятся не ранее чем за сорок и не позднее чем за тридцать дней до истечения полномочий президента республики», — сказал юрист, подчеркнув, что, согласно нормам Конституции, выбирать нового президента отныне имеет право только Национальное Собрание Армении, вне зависимости от того, когда вступает в силу 125-ая статья.

В тоже время Казарян отметил, что каждую статью и каждое положение в Конституции следует рассматривать не отдельно, а только в контексте с другими вводными положениями, так как они зачастую дополняют друг друга и вносят определенные коррективы.

«Таким образом, совершенно очевидно и законно то, что нового президента Армении должно избирать Национальное Собрание Армении», — приводит слова Ара Казаряна АрмИнфо.

Такого же мнения придерживается специалист по конституционному праву Вардан Погосян, который также был членом специальной комиссии по конституционным реформам. Однако и Казарян, и Погосян снискали славу провластных специалистов, а некоторые независимые специалисты всё же склонны к тому, что озвученные Ваге Григоряном несоответствия имеют место быть.

Адвокат Геворк Гёзалян считает, если даже получает силу 125-ая статья, все равно 124-ая будет действовать лишь после вступления четвертого президента в должность.

«В этом случае мы должны руководствоваться 50 статьей действующей Конституции, поскольку эта статья устанавливает, что президент избирается сроком на 5 лет, требуется, чтобы он проживал в Армении в последние 10 лет и прочее. То есть, выдвигаются определенные условия и, что самое важное, президент избирается народом», — отмечает Гезалян.

По его словам, создался такой кризис, что ясно, что если в конце концов дело дойдет до Конституционного суда, то встанет вопрос, связанный с международным авторитетом Армении.

«Я констатирую, что на данный момент существует конституционный кризис», — подытожил Гёзалян.

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По мнению Ваге Григоряна, запланированные на ближайшее время выборы президента Национальным собранием «фактически являются присвоением власти народа». Он считает, что это будет иметь необратимые последствия для конституционного порядка Армении в том смысле, что будет подорвано и без того хрупкое доверие граждан по отношению к правовой системы.

Если специалисты дают правовую оценку ситуации, то представители политических сил — политическую.

Заместитель председателя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Арам Манукян считает, что спорная ситуация — следствие правовой небрежности и политической безответственности.

«Поспешно, очень быстро нужно было внести этот проект конституционных изменений, и из-за этой поспешности или этой безответственности, небрежности допустили такой очевидный правовой казус. И из этого казуса никто и не пытается, и не может выйти», — сказал Арам Манукян в эфире Радио Свобода.

По его словам, это настолько просто, очевидно, что не нужно даже быть адвокатом, чтобы понять это.

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Выборы четвертого президента Армении запланированы в Армении на 2 марта. Парламент должен избрать президента 3/5 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.

9 апреля заканчиваются полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна. Тогда в стране полностью завершится процесс перехода на парламентскую форму правления. Несмотря на заверения Саргсяна о том, что он не собирается занимать премьерское кресло, в Армении практически не сомневаются, что именно действующий президент станет следующим премьер-министром страны, сохранив тем самым всю полноту власти в своих руках. Вопрос поднятый Ваге Григоряном пока остается открытым.