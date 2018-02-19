Волгоград, 20 февраля, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Стрела башенного крана рухнула вечером 19 февраля в Волгограде. Передаёт местный портал V1.ru.

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Как сообщается, ЧП произошло около 20:15 мск на стройплощадке на улице Гвардии сержанта Шумского в микрорайоне «Родниковая долина».

«Стрела крана со страшным шумом рухнула около двух часов назад», — рассказал изданию один из очевидцев.

Отмечается, что уже спустя несколько минут на место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.

В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили информацию об инциденте. Согласно данным ведомства, пострадавших нет, конструкции зданий в результате падения крана не повреждены.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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