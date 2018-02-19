Вашингтон, 20 февраля, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама не принял никаких мер для противодействия «российскому вмешательству» в выборы главы государства, заявил 19 февраля действующий американский президент Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

Об этом нынешний президент США написал на своей странице в Twitter.

«Обама являлся президентом до и после выборов, состоявшихся в 2016 году. Почему же он не сделал что-нибудь против российского вмешательства?» — написал Трамп.

Напомним, 16 февраля министерство юстиции США обвинило 13 граждан России и три российских компании во «вмешательстве в выборы» президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, часть политических кругов и СМИ США до сих пор продолжают утверждать, что действующий глава Белого дома победил на президентских выборах благодаря некому «российскому вмешательству».

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До сих пор по этому вопросу не предъявлено ни одного факта или доказательства подобного «вмешательства».