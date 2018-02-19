Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 20 февраля, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Федеральный суд США одобрил выделение кредита $300 млн энергетической компании Пуэрто-Рико, которого добивались власти острова, 19 февраля передает агентство Associated Press.

Последствия урагана «Мария»

Губернатор Пуэрто-Рико Риккардо Росселло ранее заявлял, что минимальной необходимой суммой для восстановления электроэнергетики острова является $1 млрд. Однако федеральные власти отказались выдавать кредит на такую крупную сумму.

Кредит в $300 млн был «криком отчаяния» — по словам энергетиков, без этих денег у Пуэрто-Рико не было бы ресурсов не только на восстановление электрической инфраструктуры, но даже на то, чтобы купить топливо.

Напомним, в сентябре 2017 года ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган четвертой категории «Мария».

Стихия принесла на остров десятки смертей и многомиллиардные разрушения. Около 400 тыс. жителей Пуэрто-Рико до сих пор остаются без электричества.