Скопье, 19 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Македонии расследует неудавшуюся попытку убийства бывшего лидера оппозиции, а ныне премьер-министра страны Зорана Заева во время беспорядков в здании парламента в апреле 2017 года, сообщает македонское издание «Фокус».

Naskotaska90 Зоран Заев

Как следует из публикации, в распоряжении следствия находится запись телефонного разговора между предполагаемыми заказчиком и исполнителем убийства, в котором якобы идёт речь о необходимости ликвидировать Зорана Заева.

Сообщается, что один из участников разговора в настоящее время находится под стражей, однако подробностей о его личности не раскрывается.

Исполнитель убийства в результате не смог осуществить задуманное. Как отмечается, в телефонном разговоре со своим заказчиком он объяснил это тем, что у него «не было достаточной видимости и объект не был чист».

Напомним, 27 апреля 2017 года в здании парламента в Скопье произошли беспорядки после того, как оппозиционный на тот момент Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым и проалбанские партии «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса» и «Альянса албанцев» в обход регламента избрали собственного спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери.

В зал заседаний ворвались демонстранты, в результате чего Зоран Заев и ещё ряд депутатов получили ранения. В ходе расследования пострадавшими в результате беспорядков были признаны более 100 человек.

Поводом для действий оппозиции в парламенте послужил отказ президента Македонии Георгия Иванова вручать коалиции СДСМ и проалбанских партий мандат на формирование нового правительства из-за так называемой «Албанской платформы», подготовленной при непосредственном участии премьер-министра Албании Эди Рамы.

На протяжении двух месяцев в Скопье и других крупных городах Македонии проходили многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.

После смены власти в Македонии, в ноябре 2017 года прошла волна арестов подозреваемых по делу о беспорядках в парламенте. Были арестованы не менее 15 человек, в их числе — бывший министр внутренних дел Митко Чавков, возглавлявший на тот момент управление безопасности, а также несколько бывших депутатов и лидеров протестных акций.