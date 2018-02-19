Париж, 20 февраля, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Французское правительство представило план по защите популяции волков в стране, 19 февраля передает агентство Associated Press.

Ptzgovorit.ru

Согласно плану, подготовленному министром окружающей среды Николасом Юло, за счет специальных мер численность волков планируется к 2023 году увеличить с 360 до 500 особей.

Правительство Франции ограничит отстрел волков фермерами до 10% популяции, причем отстрел должен будет производиться под жестким контролем государства.

В качестве защиты интересов фермеров планом предусмотрены субсидии на пастушьих собак и электрические ограждения пастбищ.

На большей части территории Западной Европы популяция волков практически свелась к нулю еще в XIX веке. За последние десятилетия «борьбы за окружающую среду» волки вернулись во Францию, Италию и Словению.