Триполи, 19 февраля, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии сообщила о перехвате вблизи ливийского побережья двух резиновых лодок с 324 нелегальными мигрантами на борту, 19 февраля передает агентство Reuters.

Onetoday.google.com Беженцы

Судна были перехвачены в море в 11 километрах от города Зувара. Среди беженцев, отплывших в Европу, находились 35 женщин и 16 детей. Мигранты прибыли в Ливию из Чада, Нигерии, Мали и Кот-д'Ивуара.

Напомним, по оценкам Международной организации по миграции, за 2017 год до итальянского берега из Ливии добрались 119 310 беженцев. В 2016 году этот показатель 181 436 человек.

Снижение численности может быть связано с большим задействованием сил береговой охраны Ливии и переносом операций пограничной службы ЕС Frontex от побережья Италии к Ливии.

Ожидается, что в 2018 году поток беженцев из Ливии в ЕС будет еще меньше — по новой программе Frontex «Фемида», все «спасенные» в Средиземном море мигранты из Ливии не будут директивно доставляться в Италию.