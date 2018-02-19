Москва, 19 февраля, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») настаивает на поддержке научного подхода по изменению границ водоохранной зоны Байкала, при этом он просит правительство РФ разобраться, почему Минприроды изменило разработанный Институтом географии имени В. Б. Сочавы проект по корректировке границ водоохранной зоны озера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, предложение было поддержано участниками круглого стола в Госдуме.

NASA Байкал из космоса

Эксперты и депутаты Госдумы просят правительство приостановить рассмотрение внесенного Минприроды проекта распоряжения для того, чтобы понять, на каком основании были сделаны изменения в разработанный Институтом географии имени В. Б. Сочавы проект по корректировке границ водоохранной зоны озера Байкал. Парламентарии придерживаются концепции ученых.

«Это не корректировка. Это уменьшение в десять раз водохранной зоны. Мы должны исходить из того, что в населенных пунктах, где сейчас проживают люди, действительно есть серьезные сложности с точки зрения соблюдения тех или иных норм. Поэтому именно проект, который был подготовлен специалистами Института географии имени В. Б. Сочавы, рассматривался как возможность найти сбалансированное решение… Действительно этот проект базируется на серьезных научных исследованиях. Но анализ тех документов, которые сейчас вошли в правительство, в сравнении с тем проектом, который был распространен Институтом, — он разнится», — указал Николаев.

Также парламентарий обеспокоен тем, как в документе Минприроды предложено уменьшить границы водоохранной зоны, исключив из нее населенные пункты и элементы инфраструктуры, которые несут наибольшую угрозу загрязнением Байкала.

Кроме того, из границ предлагается исключить и отдельные территории, на которых под видом индивидуального строительства или ДНТ возводятся объекты туристической инфраструктуры, турбазы, не выдерживающие норм по очистке стоков, возмущен Николаев.

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Депутаты комитета Госдумы по природным ресурсам совместно с коллегами из других комитетов также намерены организовать парламентский контроль за реализацией предложения Минприроды. Помимо этого предложено обратиться в Счетную палату РФ для разъяснения вопроса о необходимости дополнительных бюджетных расходов для реализации инициативы.