Африн, Сирия, 19 февраля, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Курдские отряды YPG отрицают наличие соглашения с властями Сирии о входе сирийских вооруженных сил в Африн, 19 февраля передает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда YPG

«Нет никакого соглашения. Существует только призыв от нас, чтобы сирийская армия вошла и защитила границы (страны)», — пояснил журналистам представитель YPG Нури Махмуд.

Напомним, в настоящий момент сирийские войска находятся вблизи Африна. Информация о возможном их вхождении в город для защиты курдского ополчения уже вызвала резкую реакцию со стороны Турции.

Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и заместитель премьер-министра Бекир Боздаг уже заявили, что военные Турции готовы «дать отпор» вооруженным силам Сирии в Африне.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Африне по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а позднее — с президентом Ирана Хасаном Рухани.