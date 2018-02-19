Ленинградская область, 19 февраля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. В наиболее удаленном от Санкт-Петербурга Подпорожском районе Ленинградской области построен и подготовлен к началу работы новый полигон твердых бытовых и отдельных промышленных отходов. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Лодка

Общая площадь полигона составляет 10,5 гектара, он рассчитан на прием 100 тысяч кубометров отходов в год из населенных пунктов Подпорожского и Лодейнопольского районов.

«Конструкция комплекса является экологически безопасной. Для складирования, изоляции и обезвреживания мусора на объекте предусмотрено десять котлованов с ограждающими дамбами. По мере их загрузки окончательная двухслойная изоляция отходов будет выполняться с использованием плотного слоя глины и отсыпкой грунта», — пояснили в областной пресс-службе.

На полигоне оборудован современный мусоросортировочный комплекс, размещены фильтрующие очистные сооружения, есть площадка для размещения спецавтотранспорта, ангар для хранения техники, помещения охраны.

На возведение объекта потрачено 73 млн рублей, а штат полигона составит всего 14 человек. Полигон начнет работу по завершении процедуры лицензирования.

Тем временем, как отмечают областные власти, Ленинградская область полностью готова к переходу на новую систему обращения с отходами.

В 2017 году в Ленинградской области проведена реконструкция с увеличением мощностей существующих объектов размещения ТКО в Волховском, Всеволожском и Приозерском районах.

В 2018 году состоится проведение конкурсного отбора и заключение соглашения с региональным оператором по обращению с отходами. Также в планах — развитие сети современных мусоросортировочных комплексов, модернизация объектов размещения отходов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил модернизировать региональное законодательство, касающееся оборота и утилизации мусора. Ране он предложил ужесточить ответственность за незаконный вывоз и складирование мусора, а также изменить схему оплаты за его вывоз.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба петербургского мусора: оператор найден, решение — нет

В 2017 году Петербург и Ленобласть заключили соглашение, которое поможет решить вопросы сотрудничества в «мусорной» сфере после начала работы региональных операторов. С помощью соглашения Петербург сможет вывозить городские отходы на полигоны Ленобласти, как это и происходит сейчас: ежегодно область получает от города около 1 млн тонн бытового мусора — всего Петербург производит порядка 1,7 млн тонн.