Псков, 19 февраля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. В Пскове выявлен случай заболевания корью у подростка 2001 года рождения, который, как считают медики, мог быть инфицирован в Москве. По словам начальника отдела организации лечебно-профилактической помощи населению областного комитета по здравоохранению и фармации Ольги Котиной, которую цитирует «Псковская лента новостей», подросток до 9 февраля проходил лечение в одной из больниц Москвы, где, очевидно, вступил в контакт с больным корью.

NIAID Вакцинация

10 февраля подросток прибыл в Псков, а через шесть дней его в срочном порядке госпитализировали с корью. За эту неделю подросток пользовался городским общественным транспортом, и теперь всем пассажирам автобуса №6, на котором мальчик добирался в школу, рекомендуют сделать прививку против кори. Такое объявление звучит в псковских автобусах.

За выходные, по словам Котиной, были привиты уже почти 120 человек, среди которых много взрослых. Прививку сделают бесплатно также всем желающих жителям области в возрасте до 35 лет, если они не знают, была ли она им сделана в детстве.

Отметим, что последний раз корь выявляли в Псковской области в 2014 году.

По данным Минздрава, в целом по России своевременная вакцинация позволила снизить заболеваемость корью за последнее десятилетие более чем в пять раз, до единичных случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка кори наблюдается на Украине, куда болезнь пришла из Румынии. В январе 2018 года Роспотребнадзор также предупредил о вспышке кори в Сербии и ряде других стран Европы.

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