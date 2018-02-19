Чебоксары, 19 февраля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В Чебоксарах проверят строящийся следственный изолятор, который возводится в Лапсарах и должен открыться в 2019 году. На проведение независимой экспертизы планируется направить 6,5 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Новый СИЗО в Лапсарах

Победитель электронного аукциона должен будет провести независимую строительно-техническую экспертизу произведённых работ при строительстве следственного изолятора на 500 мест в Чебоксарах «в соответствии с разработанной проектной документацией и определение остаточной стоимости и объёмов работ для ввода объекта в эксплуатацию». На это предусмотрено 6,5 млн рублей из федерального бюджета.

Среди целей обследования и проведения строительно-технической экспертизы — «исключение нецелевого использования денежных средств», «установление степени достоверности, полноты и соответствия заявленных параметров проектно-сметной документации градостроительному плану земельного участка». Также будут изучены обоснованность проектных решений и расценок, при необходимости определён перечень выполненных, но не предусмотренных контрактом работ, зафиксированы дефекты, определено действительное техническое состояния зданий и сооружений. Аукцион состоится 12 марта.

Отмечается, что основанием для строительства СИЗО является федеральная целевая программа «Развитие УИС 2007—2016 годы». Разрешение на строительство выдано 6 октября 2010 года и действует до 1 октября 2019 года. Площадь застраиваемого участка составляет 6,29 га, общая площадь строительства — 40 476,5 кв. метра.

Согласно документации, в рамках строительства будут построены здания и сооружения, инженерные сети. В частности, режимные корпусы на 308 и 157 мест, городки служебной подготовки и для содержания служебных собак, здание сборно-следственного отделения с карантином, медчасть, универсальный склад с подсобными мастерскими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве СИЗО в Лапсарах было принято с целью разгрузки ныне используемых для этой цели СИЗО-1 и СИЗО-2, построенных в 1601 и 1809 годах. Новый следственный изолятор рассчитан на 500 человек. Ранее заявлялось, что в его строительство будет вложено 2 млрд рублей, в октябре 2017 года строительство было завершено на 99%. Ожидается, что учреждение начнет работу в 2019 году.