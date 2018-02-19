Новое СИЗО в Чебоксарах проверят «независимые эксперты»
Чебоксары, 19 февраля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В Чебоксарах проверят строящийся следственный изолятор, который возводится в Лапсарах и должен открыться в 2019 году. На проведение независимой экспертизы планируется направить 6,5 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Победитель электронного аукциона должен будет провести независимую строительно-техническую экспертизу произведённых работ при строительстве следственного изолятора на 500 мест в Чебоксарах «в соответствии с разработанной проектной документацией и определение остаточной стоимости и объёмов работ для ввода объекта в эксплуатацию». На это предусмотрено 6,5 млн рублей из федерального бюджета.
Среди целей обследования и проведения строительно-технической экспертизы — «исключение нецелевого использования денежных средств», «установление степени достоверности, полноты и соответствия заявленных параметров проектно-сметной документации градостроительному плану земельного участка». Также будут изучены обоснованность проектных решений и расценок, при необходимости определён перечень выполненных, но не предусмотренных контрактом работ, зафиксированы дефекты, определено действительное техническое состояния зданий и сооружений. Аукцион состоится 12 марта.
Отмечается, что основанием для строительства СИЗО является федеральная целевая программа «Развитие УИС 2007—2016 годы». Разрешение на строительство выдано 6 октября 2010 года и действует до 1 октября 2019 года. Площадь застраиваемого участка составляет 6,29 га, общая площадь строительства — 40 476,5 кв. метра.
Согласно документации, в рамках строительства будут построены здания и сооружения, инженерные сети. В частности, режимные корпусы на 308 и 157 мест, городки служебной подготовки и для содержания служебных собак, здание сборно-следственного отделения с карантином, медчасть, универсальный склад с подсобными мастерскими.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве СИЗО в Лапсарах было принято с целью разгрузки ныне используемых для этой цели СИЗО-1 и СИЗО-2, построенных в 1601 и 1809 годах. Новый следственный изолятор рассчитан на 500 человек. Ранее заявлялось, что в его строительство будет вложено 2 млрд рублей, в октябре 2017 года строительство было завершено на 99%. Ожидается, что учреждение начнет работу в 2019 году.