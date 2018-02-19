Москва, 19 февраля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба американского посольства в Москве.

Минобороны России Валерий Герасимов

В ходе встречи посол Хантсман констатировал, что между Россией и США установился крайне низкий уровень доверия. В связи с этим он предлагает интенсифицировать общение между двумя странами на разных уровнях.

«Очевидно, что между нашими странами установился низкий уровень доверия. И именно в такие моменты необходимо интенсифицировать общение, а не сокращать его», — сказал Хантсман.

Также сообщается, что в ходе встречи Хантсман и Герасимов обсудили вопросы безопасности, а также ситуацию в горячих точках планетs, в частности в Сирии, Афганистане, КНДР и на Украине.