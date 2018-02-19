В Казахстане приговорены члены ОПГ, «отмывшие» $500 млн
Астана, 19 февраля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Казахстане районный суд Алма-Аты вынес обвинительный приговор против руководителей организованной преступной группы (ОПГ), которые через множество фирм «отмыли» $498 млн, и приговорил их восьми годам лишения свободы, сообщает 19 февраля КазТАГ со ссылкой на управление разъяснительной работы департамента государственных доходов Алма-Аты.
Группа состояла из 20 человек. Членам ОПГ, занимающимся незаконным обналичиваем денег, были назначены различные сроки.
По данным суда, ОПГ контролировала 84 коммерческие организации, которые использовали для ухода от налогов и прикрытия другой незаконной деятельности. В результате ущерб государству составил 54,6 млрд тенге ($170,9 млн).
«Клиент» перечислял на счет подконтрольной ОПГ компании средства, которые снимались в наличном виде в кассах банков и возвращались заказчику за вычетом процентов (от 6 до 10%). Подобным способом было обналичено почти $500 млн.
В результате своей преступной деятельности, члены ОПГ заработали $30 млн. В ходе досудебного расследования в бюджет Казахстана возвращено $16 млн.
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