Астана, 19 февраля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Казахстане районный суд Алма-Аты вынес обвинительный приговор против руководителей организованной преступной группы (ОПГ), которые через множество фирм «отмыли» $498 млн, и приговорил их восьми годам лишения свободы, сообщает 19 февраля КазТАГ со ссылкой на управление разъяснительной работы департамента государственных доходов Алма-Аты.

(сс) succo Суд

Группа состояла из 20 человек. Членам ОПГ, занимающимся незаконным обналичиваем денег, были назначены различные сроки.

По данным суда, ОПГ контролировала 84 коммерческие организации, которые использовали для ухода от налогов и прикрытия другой незаконной деятельности. В результате ущерб государству составил 54,6 млрд тенге ($170,9 млн).

«Клиент» перечислял на счет подконтрольной ОПГ компании средства, которые снимались в наличном виде в кассах банков и возвращались заказчику за вычетом процентов (от 6 до 10%). Подобным способом было обналичено почти $500 млн.

В результате своей преступной деятельности, члены ОПГ заработали $30 млн. В ходе досудебного расследования в бюджет Казахстана возвращено $16 млн.

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