Кострома, 20 февраля, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Десятки тысяч костромичей отпраздновали старинный праздник Масленицу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, блинный праздник, символизирующий окончание зимы, в областном центре отмечали на десятках площадок.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Масленица в Костроме

Угощали бесплатными блинами, водили хороводы, разыгрывали конкурсы среди детей и взрослых.

На центральной площади города около пожарной каланчи праздник отмечали впервые за 10 лет. Здесь собравшихся угощали не только бесплатными блинами, но и щами, приготовленными в полевой кухне.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Центральную площадь окутал дым от готовящихся блинов и шашлыка

ИА REGNUM отмечает, что, несмотря на успешное сожжение масленичных кукол, олицетворяющих зиму, приход в Кострому весны откладывается. В ближайшие выходные зима в городе возьмет реванш — в город придут морозы. На 23−28 февраля синоптики прогнозируют похолодание до минус 23 градусов.