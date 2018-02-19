Нью-Йорк, США, 19 февраля, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен возможностью прямого военного столкновения между Израилем и ливанской «Хезболлой», 19 февраля передает агентство Reuters.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

По словам Гутерриша, заявления Израиля и «Хезболлы» позволяют надеяться на мирный исход ситуации, однако «достаточно искры, чтобы развязать этот конфликт».

«Я глубоко обеспокоен жестким прогнозом эскалации во всем регионе, — заявил Гутерриш журналистам. — Настоящим кошмаром стала бы прямая конфронтация между Израилем и «Хезболлой».

По словам Гутерриша, в случае прямого конфликта между израильской армией и ливанским шиитским движением «уровень разрушений» в Ливане был бы «абсолютно чудовищным».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля вооруженные силы правительства Сирии и ливанская «Хезболла» начали военные приготовления недалеко от города Эль-Кунейтра в 20 километрах от Голанских высот. В непосредственной близости развернуты части израильской армии.

Израиль и «Хезболла» являются давними врагами и имеют опыт кровопролитной войны. Движение «Хезболла» возникло в 1980-х годах именно как боевая группа по противодействию «оккупации Израиля».