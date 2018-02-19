Москва, 19 февраля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Если в российских продовольственных магазинах появятся в продаже безрецептурные лекарственные препараты, то для потребителя это обернётся понижением цен, считает председатель экспертного совета по здравоохранению Комитета Совфеда по социальной политике, клинический фармаколог Виталий Омельяновский. Об этом он заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект, согласно которому продовольственные магазины могут получить право реализовывать безрецептурные лекарства.

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«Тут есть два момента, — пояснил специалист. — С одной стороны, повышается доступность лекарственных препаратов, а с другой — создаётся конкуренция для аптечных сетей. Понятное дело, что они в этом не заинтересованы, так как теряют монополию».

По мнению Омельяновского, в результате вырастет доступность препаратов, но необходимо следить за тем, чтобы на прилавках не появилась контрафактная продукция.

«Думаю, после введения маркировки вопрос с этим будет закрыт», — предположил фармаколог.

На здоровье населения, по словам Омельяновского, нововведения не повлияют никак, поскольку речь идёт о безрецептурных препаратах.

«Это чисто вопрос того, где купить таблетку от головной или зубной боли, — пояснил медик. — Надо ли идти в аптеку или можно заглянуть в обычный магазин, где заодно можно приобрести еду. Конкуренция — это всегда позитивно для пациента, потому что это приводит к уменьшению стоимости лекарственных препаратов».

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, представители российской фармацевтической индустрии уже успели выступить с резкой критикой поступившего в Госдуму законопроекта. В частности, они предсказывают, что, если данный нормативный документ вступит в силу, сотни российских аптек будут вынуждены закрыться, поскольку не выдержат жёсткой конкуренции с обычными магазинами. Более того, с рынка могут удалиться даже целые аптечные сети.

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