Омск, 19 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Власти Омской области отреагировали на информацию о подозрительных аукционах по предоставлению в аренду лесных участков. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 февраля, в правительстве Омской области, врио губернатора региона Александр Бурков поручил дать правовую оценку результатам этих аукционов.

Onf.ru В лесу

Речь идёт о Северо-Тарском участковом и Тарском участковом лесничествах, где прошли рейды Общероссийского народного фронта (ОНФ). В частности, народофронтовцы выяснили и сообщили ИА REGNUM, что одному из предпринимателей, выигравшему аукцион, уже после заключения договора удалось увеличить разрешённый объём заготовки древесины в 100 раз — с 40 до 4100 кубометров.

«Указанные обстоятельства могут говорить о фиктивности проведённого аукциона», — говорится в сообщении общественников. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась Тарская межрайонная прокуратура.

Сегодня, 19 февраля, Бурков на аппаратном совещании спросил у своего заместителя Татьяны Вижевитовой, возглавляющей межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства, как такое могло произойти. Теперь чиновница должна разобраться, насколько экономически обоснованы конкурсные условия, прозрачно и законно проводятся сами аукционы. Также ей поручено выяснить, каким образом лесной участок, находящийся в пяти км от деревень Сидоровка и Ермаковка и входящий в защитную зону населённых пунктов, мог вообще оказаться в аренде.

«Выясните, что там на самом деле есть. Если происходят нарушения, им должна быть дана правовая оценка. Проверьте не только лесхозы, но и лесничества. Разберитесь с этими ситуациями и доложите о результатах», — сказал Бурков своему заместителю.

Дополнительная проверка запланирована на весну 2018 года. Её должны провести уже после схода снежного покрова.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал, связанный с вырубкой леса, потрясает ещё один сибирский регион — Республику Алтай. В селе Верх-Бийск Турочакского района по этой причине в последние месяцы состоялось несколько акций протеста. Очередной митинг алтайских лесозащитников в Республике Алтай состоится 24 февраля.

Подробности читайте с материалах ИА REGNUM «Алтайскому лесозащитнику спалили дом» и «Китайская экспансия: на Байкале скупают земли, а на Алтае пилят лес».

Стоит отметить, что ситуация в двух сибирских регионах обсуждается в соцсетях и телеграм-каналах в едином контексте.

«Тема вырубки лесов негативным фоном стелется по сибирским регионам. На Алтае за лес развернулась настоящая война. Дошло и до Омской области — Буркову доложили о серьёзных нарушениях в лесозаготовке в Тарском районе. Одному из предпринимателей, выигравшему аукцион, уже после заключения договора удалось увеличить разрешённый объём заготовки древесины в 100 раз», — пишет сегодня, 19 февраля, телеграм-канал «Омскполит».