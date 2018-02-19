Кейптаун, 19 февраля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Власти ЮАР предпринимают очередные шаги для давления на «друзей» экс-президента Джейкоба Зумы, 19 февраля передает агентство Associated Press.

Kremlin.ru Джейкоб Зума

Министр внутренних дел ЮАР Фикиле Мбалула заявил в интервью журналистам, что власти намерены объявить скрывшихся подозреваемых по «коррупционному делу», связанному с бывшим президентом, в международный розыск Интерпола.

Один из подозреваемых, который может быть объявлен в розыск, — уроженец Индии, «друг президента» Аджай Гупта. Он может находиться в Индии, Китае или Дубае.

Восемь других подозреваемых по делу, в том числе члены семьи Гупта, на прошлой неделе уже давали показания в южноафриканском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент ЮАР Джейкоб Зума под давлением правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) ушел в отставку, его место по итогам голосования в парламенте занял вице-президент Сирил Рамафоса.

«Коррупционный скандал», в причастности к которому подозревают Зуму, в конце 2017 года уже стал причиной его отстранения от руководства АНК. Лидером АНК ныне также является Рамафоса.