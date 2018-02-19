Душанбе, 19 февраля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Таджикистан ищет поддержку со стороны международных финансовых организаций для компенсации дефицита бюджета в размере $45 млн, сообщает 19 февраля Asia-Plus со ссылкой на министерство финансов республики.

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В настоящее время правительство ведет переговоры с международными финансовыми организациями. Минфин республики надеется привлечь необходимые средства уже в первой половине 2018 года.

Отметим, что последние годы бюджет Таджикистана нуждается в постоянной внешних поступлениях.

В 2017 году правительству удалось получить кредит в размере $110 млн от Азиатского банка развития и $ 6 млн — от ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, основной финансовый документ Таджикистана был принят в ноябре 2017 года. Согласно республиканскому бюджету на 2018 год, дефицит составляет $37,9 млн. В правительстве отмечают, что доходная часть бюджета в 2018 году на 7% больше, чем в 2017 году.

Основное экспортное предприятие республики — алюминиевый завод ТАЛКО в 2017 году уменьшил свой экспорт на 22%, до 103 тыс. тонн. Проектная мощность производства составляет 517 тыс. тонн. По оценкам экспертов, в некоторые годы предприятие формировало до 75% бюджета. Критическая нехватка электроэнергии для завода и, как следствие, провал производства напрямую сказывается на поступлениях в бюджет.