Санкт-Петербург, 19 февраля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект о «плавучих гостиницах». Отели на воде могут быть легализованы уже в ближайшее время.

Дарья Драй ИА REGNUM Причал в Петербурге

Законопроект предполагает, что для размещения водных отелей малому и среднему бизнесу будут предоставляться в аренду участки городских набережных. Авторы законопроекта полагают, что развитие таких гостиниц позволит городу решить сразу несколько задач.

Легализация «отелей на воде» увеличит номерной фонд Петербурга и тем самым предотвратит значительное повышение стоимости проживания в гостиницах во время проведения крупных мероприятий, полагает один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе парламентария.

Среди других предполагаемых преимуществ — отсутствие необходимости искать земельный участок для возведения гостиницы и получать все необходимые согласования, отметил депутат. Вместе с тем он подчеркнул, что новые отели не должны закрывать вид на основные достопримечательности, поэтому их предполагается размещать на некотором удалении от центра города.

Городской комитет по развитию туризма поддерживает данный законопроект, сообщил ИА REGNUM глава ведомства Андрей Мушкарев. Идея создания таких гостиниц — интересная, и ее можно поддержать, согласен и глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Однако в законопроекте нужно предусмотреть льготы для таких отелей, иначе они будут убыточными, отметил эксперт в комментарии для ИА REGNUM :

«Один такой плавучий отель в Петербурге уже был. Тот проект был закрыт, потому что стоимость причальной стенки и подключения к сетям была непомерно высокой. У таких объектов — сложности с отоплением, и им требуется много электроэнергии. Если законопроект предусмотрит льготы, привязанные к созданию номерного фонда, то вторая попытка может стать успешной», — отметил Мусакин.

Первым из «крупных мероприятий», которые упоминаются в законопроекте, станет чемпионат мира по футболу. В июне-июле этого года в Петербурге пройдут несколько игр группового турнира и раунда плей-офф, а также матч за третье место.