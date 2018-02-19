Каир, 19 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Военные Египта сообщили о гибели троих военнослужащих в ходе боя с террористами на севере Синайского полуострова, 19 февраля передает агентство Associated Press.

Tech. Sgt. H. H. Deffner Армия Египта

Согласно объявленной информации, один из погибших — офицер армии Египта. Также сообщается о ранении двоих офицеров и одного солдата армии.

Боевики-исламисты, со своей стороны, потеряли убитыми четверых бойцов.

Напомним, широкомасштабная операция армии Египта против исламистов стартовала 9 февраля и проходит на Синае, в дельте Нила и на ливийской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю боев до 15 февраля военными были уничтожены 53 боевика. Большая часть — в северном Синае.