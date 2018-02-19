Киев, 19 февраля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. 17−18 февраля в Киеве представители украинской организации С14 и ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромили представительство «Россотрудничества» (Федеральное агентство РФ по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), а также два помещения украинских дочек российских банков «Сбербанк» и «Альфа-Банк».

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Участники акции требовали освободить арестованных в России украинцев, в частности кинорежиссера Олега Сенцова, Евгения Панова, экс-директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину и других заключенных.

В частности, 17 февраля, представители С14 зашли в российский центр науки и культуры в Киеве (представительство «Россотрудничества»). Как сообщается на странице С14 в Facebook, активисты сожгли российский флаг.

По словам журналиста Станислава Козлюка, активисты националистических движений расписали стены «Россотрудничества» граффити: «Смерть России», «Прочь ФСБ», «Чемодан, вокзал, Россия».

На следующий день в Киеве 18 февраля активисты (до 300 человек) ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лидером которого является Николай Коханивский, провели марш «Смерть России». После чего побили стекла банковских отделений «Сбербанк» и «Альфа-Банк».

В результате инцидентов пострадавших и задержанных нет. События были зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции Киева. Проводится доследственная проверка. В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире 112 Украина заявила, что уголовное производство в отношении организаторов акции будет открыто в том случае, если в полицию поступят обращения от представителей учреждений, которые были повреждены.

«Нести ответственность — при наличии заявления представителей учреждений — будет человек, который является организатором этой акции. Под организатором имеется в виду тот, кто подавал заявку на проведение мероприятия в КГГА», — сказал Блищик.

При этом общественный деятель Дмитрий Корчинский заявил, что украинцы «на четвертом году войны борются с присутствием российского бизнеса в Украине».

«Эти банки могут влиять на ситуацию в Украине. Главное — они деморализуют людей, которые занимаются бизнесом и население. Лучше было бы, чтобы их вытесняли французские, американские и немецкие банки — банки без российского капитала. В целом угроза от российского бизнеса в Украине есть, поскольку Москва постоянно использует собственников и бизнес-компании в качестве кремлевского бизнес-спецназа. Она проводит свою агрессивную политику не только силой оружия или пропаганды, но и также через экономическую экспансию, через бизнес. Иностранные инвесторы удивляются тому, что в Украине, которая находится в состоянии войны, до сих пор свободно функционирует российский бизнес, бизнес оккупантов. Такая реакция общества им понятна. Уверен, что все иностранцы в Западной Европе и в США в случае войны с Россией сами бы пошли на протесты и ликвидацию российского бизнеса», — сказал Корчинский 19 февраля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, экономист Александр Охрименко считает, радикалы помогают России и вредят Украине.

«Действия радикалов, которые заканчиваются погромами, отрицательно влияют на инвесторов… На территории Украины работают исключительно украинские банки с российским капиталом. Если их закрыть, потеряет Украина, Россия от этого ничего не потеряет. В результате того, что радикалы не дают нормально работать украинским банкам с российским капиталом, теряют жители Украины. Путин этого не испугается. По большому счету радикалы помогают Путину… Теперь оказывается в ухудшении жизни в России виноваты украинские радикалы», — сказал Охрименко в эфире «112 Украина».

В то же время политический эксперт Николай Мельник раскритиковал дуалистическую позицию кабмина в отношении российского бизнеса.

«Давайте сформируем четкую украинскую парадигму… Если у нас война, то что у нас делает российский бизнес? Вы представляете, чтобы в 1942 году «Дойчебанк» имел свое отделение в Москве? Это нонсенс. А если у нас внутренний конфликт и Россия — гарант минских соглашений, тогда почему мы запрещаем российский бизнес? Почему с 2015 года действуют санкции в отношении него? Это вопросы к государству… За это ответственны все — от премьер-министра до главного специалиста в министерстве», — пояснил Мельник.

Как сообщалось, ранее посольство России в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с нападением представителей организации С14 на здание «Россотрудничества».

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в 2017 году Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Шарину к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу об экстремизме и растрате. Шарину обвинили в распространении ряда книг, которые, по мнению следствия, разжигают ненависть к России. Также в феврале 2018 года Верховный суд Крыма в закрытом режиме продлил арест фигуранту «дела украинских диверсантов» Евгению Панову.

Он останется в СИЗО до 9 апреля 2018 года. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.