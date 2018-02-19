Астана, 19 февраля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Число задержанных в ходе спецоперации в околотаможенной сфере в Казахстане достигло 33 человек. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, крупномасштабная одновременная спецоперация прошла в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, Алма-Ате в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющих контрабандную деятельность на приграничных территориях страны.

(сс) George Hodan Арест

Среди задержанных — должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, члены организованных преступных групп (ОПГ), а также трое граждан Киргизии. По словам официального представителя Генпрокуратуры Казахстана Оксаны Лоскутовой, в ходе операции были вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-киргизском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы. Контрабандный товар ввозился в Казахстан из Китая напрямую, а также через Киргизию с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов.