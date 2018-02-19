На Украине уничтожают памятники, в России — могилы солдат: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Цена «дружбы»: Молдавия требует от России сдать Приднестровье;
- Растоптать память: севастопольским властям неизвестна могила неизвестного солдата;
- Под любым предлогом: «декоммунизаторы» снесут Монумент Славы во Львове;
- Заработать на бумаге: реализацию макулатуры могут освободить от НДФЛ;
- Страсти на Масленицу: в Калужской области вместо чучела сожгли готический собор.