Киев, 19 февраля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. За 2017 год Украина вошла в первую тройку европейских стран по числу случаев заболевания корью, сообщает 19 февраля Deutsche Welle.

James Gathany Эпидемия

По информации издания, по этим печальным показателям в Европе лидирует Румыния с 5562 случаями заболевания, второе место у Италии, где заболело корью 5006 человек.

Всего за 2017 год в Европе зарегистрировали 21 315 случаев заболевания корью, что почти в четыре раза превысило показатели 2016 года.

Сообщается, что 35 случаев заболевания завершились смертельным исходом.

На Украине за 2017 год было зафиксировано 4767 случаев заболевания корью, а за первые два месяца 2018 года корью заболели уже 3554 гражданина Украины.

Напомним, в январе 2018 года исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун указала на Румынию как на источник пришедшей в страну эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине зафиксировали вспышку гепатита А и кори. По данным министерства здравоохранения Украины, за январь-ноябрь 2017 года отмечен рост заболеваемости более чем в 43 раза.

На фоне снижения уровня бесплатного медицинского обслуживания населения на Украине данные могут быть неполными. В силу тех же факторов опасность распространения эпидемии на территории России становится всё более реальной.