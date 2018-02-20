Санкт-Петербург, 20 февраля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 20 февраля, открылись сразу две выставки: живопись Андрея Марина «Полные карманы смысла» и «Квартирная выставка «На Бронницкой». 1981. Реконструкция событий». Первая экспозиция продлится до 3 марта, вторая — до 10 марта.

Арт-центр «Борей» Спать лень. Работа Андрея Марина

Для Андрея Марина эта выставка стала первой в творческой карьере. Заниматься живописью он начал не так давно — первая картина появилась на свет в 2015 году и стала воплощением стихийного потока фантазии и яви. Творчество стремительно ворвалось в жизнь художника. Всего за три года он написал порядка ста картин на холстах и около восьмидесяти работ на бумаге. Все произведения художник пишет в спонтанной и интуитивной манере.

«Мы живём в мире смысла. Мы ищем логическую связь между самыми несвязываемыми вещами. Мы чувствуем физический дискомфорт, когда что-то в нашем поле зрения оказывается без этих пут, — рассказывает Марин. — К счастью, от нас ничего не зависит, мы лишь шестерёнки в механизме, невольные зрители этого театра абсурда, где легко можно провести логическую связь между молотком и фруктовым кефиром, шнурками и лампой дневного света».

Параллельно с выставкой Андрея Марина в галере проходит экспозиция, представляющая двадцать документальных фотографий, запечатлевших участников и некоторые экспонаты выставки «На Бронницкой», которая прошла в ноябре 1981 года в одной из квартир на Бронницкой улице и стала одним из важнейших событий в истории современного искусства.

Выставка послужит началом интерактивного проекта «Мнемозина» галереи «Артнасос», цель которого — найти и опросить очевидцев, восстановить события, предшествующие и последующие знаковым мероприятиям в истории нонконформизма, собрать как можно больше информации об атмосфере, художниках, посетителях и экспонатах.

Напомним, квартирная выставка «На Бронницкой» продлилась всего четыре дня — с 14 по 17 ноября. До настоящего времени она остается практически неизученным этапом в истории искусства Петербурга. Выставка послужила началом самоорганизации Товарищества экспериментального изобразительного искусства — неофициальной организации, объединившей на демократических началах следующее поколение художников-нонконформистов.