Москва, 19 февраля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года№32-рп Фонду президентских грантов поручено провести в 2018 году два конкурса, в рамках которых распределить среди некоммерческих неправительственных организаций страны 8 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

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Требования к заявкам на участие в конкурсе не изменились, кроме проектов, представляемых по новому направлению. Для них положением о конкурсе установлены дополнительные требования. По сути, в рамках нового направления будет проводиться «конкурс конкурсов» — отбор и поддержка лучших в стране творческих конкурсов и фестивалей, позволяющих выявлять молодых талантов. При этом их победители и лауреаты могут претендовать на получение прямой финансовой поддержки от Президента Российской Федерации в соответствии с процедурами, установленными Координационным комитетом.

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, прием заявок на участие в первом конкурсе стартует уже 20 февраля.

«Объявление о проведении конкурсов этого года и конкурсная документации по первому конкурсу будут опубликованы на сайте президентскиегранты. рф в ближайшие часы, а с полуночи на сайте уже можно будет приступить к формированию и подаче заявок. Рассчитываем, что новое направление по выявлению и поддержке молодых талантов вызовет значительный интерес у некоммерческих организаций, проводящих конкурсы в различных сферах культуры и искусства. Хочу также отметить, что 2018 год объявлен указом Президента России годом добровольца (волонтера). В этой связи ждем дальнейшего роста количества социально значимых проектов по развитию добровольчества в нашей стране. Только в 2017 году поддержку в указанной области получили 729 проектов на сумму 1,48 млрд. рублей», — подчеркнул Илья Чукалин.

Все проекты будут также представляться на конкурс в электронной форме через сайт Фонда президентских грантов. Эта практика полностью оправдала себя в прошлом году — она значительно упростила участие в конкурсе, особенно, для организаций из отдаленных территорий. Число обязательных документов заявки сведено до одного — копии устава организации, при этом если участник конкурса в прошлом году уже загружал этот документ в систему и в него не вносились изменения, повторно загружать его не потребуется.

Заявки на участие в первом конкурсе принимаются до 26 марта. Результаты планируется объявить не позднее 1 июня. С этого же дня победители смогут стартовать свои проекты (с учетом поступления первых средств гранта в течение июня). Максимальный срок реализации проектов — 18 месяцев.

Впервые появилась возможность подать на конкурс «долгосрочные» проекты. Заявители, имеющие серьезный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на более длительный — до 3 лет — срок грантового финансирования. Такая возможность будет впервые в пилотном режиме предоставлена в рамках 3 направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».

С конца января Фонд президентских грантов провел семинары по вопросам подготовки проектов на конкурс уже в 11 регионах и планирует в феврале-марте организовать еще не менее 15 таких мероприятий. Ближайшие пройдут 21 февраля в Мурманске и Пензе. Для заявителей также разработаны подробные методические материалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на два конкурса было представлено 16 166 проектов, из которых 3213 были поддержаны. Общая сумма выделенных грантов составила почти 7 млрд рублей.