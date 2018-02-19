Пермь, 19 февраля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Пермском крае вновь заговорили о том, что губернатор Максим Решетников может вскоре перебраться обратно в Москву. Поводом для таких разговоров стали заявления Максима Решетникова на экономическом форуме, который проходил в Сочи 15−16 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, Решетников предложил дать регионам время для адаптации к изменениям в межбюджетных отношениях. Во время встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернаторами на повестку был вынесен вопрос перспектив межбюджетных отношений, а также стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

Скрин сообщения в телеграм-канале «Проводник»

«Во время дискуссии главы сразу нескольких регионов обратили внимание федеральных министров и председателя правительства на вопросы выравнивания регионов по доходам и расходам, исходя из налогового потенциала, и управления муниципальными образованиями.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с предложением: «Если всё-таки есть необходимость забирать средства у более успешных регионов, не отбирайте то, что сейчас есть. Каждый год в федеральном бюджете выделяются дополнительные средства на дотации, можно их распределять по принципам модельного бюджета. Если все же нужно забрать все, то прошу рассмотреть возможность сделать это поэтапно», — отметили в пресс-службе администрации Прикамья.

Телеграм-канал «Проводник» отметил, что Решетников выделяется серьёзными, подготовленными заявлениями по федеральной повестке, что вовсе необязательно для руководителя, строящего долгосрочные планы на подведомственной территории:

«Многочисленные разговоры о стремлении Максима Решетникова перебраться обратно в столицу получают новые косвенные подтверждения. Наблюдатели отмечают у главы региона системный подход к своему продвижению на федеральном уровне. В сочинском инвестфоруме, Гайдаровских чтениях и прочих прогрессивных тусовках участвуют многие губернаторы. Но они в основном ведут там себя тихо, не прыгая выше головы».

Мессенджер обращает внимание на стратегию губернатора, её глубокую проработку, в чём видится понимание главы региона, что шансы на попадание в новый состав федерального правительства достаточно велики. Если бы он не получал соответствующие сигналы, такую системную работу не имело было бы смысла организовывать, считают авторы текста. Подобное несанкционированное рвение могло бы обернуться негативной реакцией сверху. Если губернатор этого не опасается, значит, Пермский край в скором времени может получить ещё одного представителя на федеральном уровне.

Стоит отметить, неожиданный информационный фон вокруг губернатора относительно его возможного переезда обратно в Москву возник ещё в январе, после новогодних праздников. Добавим, что изначально (когда Максим Решетников имел статус и.о. губернатора Пермского края) местные политологи прогнозировали, что новый глава региона не задержится надолго в Прикамье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спустя год губернаторского правления Максима Решетникова политолог Олег Подвинцев выразил мнение — «не факт, что перед Решетниковым в ближайшее время откроются перспективы и его заберут обратно в Москву».

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Напомним, что с апреля 2012 года Максим Решетников («Единая Россия») являлся министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития столицы. После того как Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий (6 февраля 2017 года), исполняющим обязанности губернатора был назначен Решетников. 10 сентября 2017 года он одержал безусловную победу — 82%, оставив позади своих оппонентов. Занявшая второе место юрист Ирина Филатова (КПРФ) набрала 7,49% голосов избирателей.